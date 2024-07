Juventus, incontro tra Giuntoli e il padre di Adeyemi. I bianconeri cercano l'accordo

vedi letture

Karim Adeyemi è un obiettivo concreto per la Juventus, che proverà a prelevarlo dal Borussia Dortmund nelle prossime settimane per rinforzare le corsie esterne dell'attacco di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, nelle ultime ore in Germania c'è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e il padre agente del giocatore, per iniziare a capire le intenzioni del tedesco. La volontà dei bianconeri è quella di bloccare il calciatore prima di andare a trattare con il suo club e sono attese novità a breve.

Gli altri obiettivi.

Sono in arrivo risorse fresche in casa Juventus, fondamentali per portare al traguardo gli altri obiettivi da regalare a Thiago Motta. Innanzitutto Koopmeiners, la ciliegina sulla torta del nuovo centrocampo, per il quale la Juve ora potrà alzare l’offerta, attualmente di 40-45 milioni, per avvicinarsi ai 60 pretesi dall’Atalanta.

Ma, più velocemente, concludere l’affare Todibo con il Nizza. Con il difensore francese c’è già un’intesa sulla base di un contratto di cinque anni a 2-2,5 milioni a stagione; adesso con il club della Costa Azzurra sarà più semplice allestire l’affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto. E poi si passerà al capitolo esterni d'attacco con Galeno, Conceiçao junior e, appunto, Adeyemi che sono in corsa per un posto.