Juventus, Adeyemi prende posizione: non vuole lasciare il Borussia Dortmund

Nelle scorse ore si è parlato di un ritorno di fiamma da parte della Juventus per Karim Adeyemi, attaccante classe 2001 della nazionale tedesca ed in forza al Borussia Dortmund.

Il giornalista Fabrizio Romano riporta però che nonostante i nuovi contatti con club italiani, Adeyemi ora ha intenzione di restare al Borussia Dortmund: il giocatore è felice nel club e fino ad ora nel corso di questa estate non ci sono state trattative per un suo trasferimento.

Nuova offerta per Sancho

Proseguono dunque le ricerche da parte della Juventus per il giusto rinforzo nel reparto d'attacco. Il club bianconero sta facendo le sue valutazioni ed ora i nomi più gettonati rimangono dunque quelli di Jadon Sancho del Manchester United e a Francisco Conceiçao del Porto.

E proprio per quanto riguarda Sancho secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri avrebbero avanzato una nuova proposta al Manchester United per cercare di arrivare ad una conclusione dell'operazione e far sbarcare il centrocampista a Torino. Si tratterebbe di un’offerta da dieci milioni più cinque di bonus. Da vedere ora se verrà accettata dai Red Devils e se il tutto andrà in porto in tempi brevi.