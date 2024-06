TMW Juventus, inizia l'era Thiago Motta: ha firmato un triennale da 3.5 milioni all'anno

Dopo le firme di ieri, Thiago Motta inizierà oggi la sua nuova avventura con la Juventus per dare il via al ciclo del dopo Massimiliano Allegri. Gli accordi del caso fra la dirigenza bianconera e l'oramai ex allenatore del Bologna esistevano già da alcune settimane, ma ancora la firma vera e propria è arrivata ieri. Oggi, secondo le ultime raccolte da TMW, è il giorno buono per l'annuncio ufficiale.

L'ex centrocampista, ricordiamo, firmerà un contratto di durata triennale, quindi fino al giugno del 2027. Le parti si sono accordate per uno stipendio da 3.5 milioni annui più bonus. Col supporto degli atti formali, poi, ci sarà anche tempo e modo per dare un'accelerata alle questioni di mercato.

Le priorità oggi sono quelle legate ai rinnovi di contratto, specialmente quelli di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Due situazioni che inevitabilmente influenzeranno il mercato bianconero. Poi spazio a tutte le altre operazioni: Szczesny è sempre più vicino all'Al Nassr di CR7, al suo posto il prescelto è Di Gregorio dal Monza. In difesa oltre a Calafiori piace Kiwior dell'Arsenal. A centrocampo ci saranno le modifiche principali, con i nomi di Douglas Luiz dell'Aston Villa e di Teun Koopmeiners dell'Atalanta che restano gli obiettivi prioritari di Cristiano Giuntoli.