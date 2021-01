Juventus, intesa col Genoa per Rovella: affare da 10 milioni, lunedì si chiude

vedi letture

Nicolò Rovella sarà presto un giocatore di proprietà della Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'affare è destinato a chiudersi nei prossimi giorni, con il giovane talento che rimarrò in prestito al genoa almeno fino a giugno. Una mossa classica di Fabio Paratici e della Juventus per quanto riguarda il mercato di gennaio, già utilizzata in passato con Caldara (acquistato dall’Atalanta e lasciato a Bergamo), Romero (acquistato proprio dal Genoa e lasciato in rossoblù) e Kulusevski (acquistato dall’Atalanta e lasciato al Parma dove si trovava già in prestito).

Intesa raggiunta - Per Rovella l'accordo con il Genoa si basa su una valutazione di 10 milioni che potrebbe salire con dei bonus, che comprende però l’inserimento di contropartite tecniche: Manolo Portanova l’indiziato numero uno, ma in ballo ci sono anche altri giovani della Under 23, ma non Gianluca Frabotta, blindato dalla Juventus almeno per questa sessione di mercato.