Juventus, intesa quasi trovata per il rinnovo di Iling-Junior: Cherubini al lavoro per i dettagli

vedi letture

Samuel Iling-Junior è stata una delle sorprese, in casa Juventus, nell'ultima parte di stagione prima della sosta e come riportato da Tuttosport l'intesa per il rinnovo del giovane inglese è ormai imminente. L'esterno era stato strappato al Chelsea nel 2020 a fronte del pagamento di un indennizzo e adesso la volontà è quello di blindarlo, con Cherubini che sta lavorando da tempo per giungere alla fumata bianca.