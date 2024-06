Juventus, Kean alla Fiorentina per sbloccare Thuram: affare impostato, cifre e dettagli

I colpi in uscita per finanziare il mercato in entrata. E' questo, per il momento, il modus operandi della Juventus. Cristiano Giuntoli è pronto a piazzare un'altra cessione: Moise Kean alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l'operazione è già impostata e va soltanto portata a compimento in maniera definitiva. La distanza tra domanda e offerta verrà colmata nelle prossime ore o lasciando ai bianconeri una percentuale sulla futura vendita o attraverso dei bonus.

Una richiesta di Palladino

A volerlo fortemente a Firenze quel Raffaele Palladino che l’aveva già richiesto a gran voce a gennaio per il Monza. Kean ai brianzoli disse no; mentre alla Viola ha aperto la porta dopo aver valutato alcune soluzioni tra Arabia e Ligue1. Scartate le opzioni turche e altre 2-3 richieste provenienti da società italiane, che però non partecipano alle coppe. Kean, trovatosi a un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus, è pronto a vestirsi di viola.

Poi l'assalto Thuram

Con i soldi in arrivo dallla cessione di Kean alla Fiorentina, poi, Cristiano Giuntoli proverà ad affondare il colpo per Kephren Thuram, il prescelto per rinforzare la mediana. L'obiettivo è farlo il prima possibile, in modo da evitare che si scateni un'asta. Ma prima va formalizzato l'addio dell'attaccante classe 2000.