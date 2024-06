Juventus, Koopmeiners e Calafiori le prime richieste di Thiago Motta: ecco quanto costano

vedi letture

In attesa del suo annuncio come nuovo allenatore della Juventus, mister Thiago Motta ha già indicato alla sua futura dirigenza le sue prime richieste di mercato. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori rappresentano le priorità bianconere, rispettivamente per rinforzare centrocampo e difesa. L’olandese è considerato il principale arricchimento tecnico-tattico, ma la gioielleria Percassi è costosissima: si pensi che l'Atalanta un anno fa rifiutò 50 ben milioni di euro dal Napoli, blindando il classe '98 e venendo poi ripagata dalle sue ottime prestazioni in campo.

La Juve deve prima cedere

Sono 40 i milioni di euro che chiede invece il Bologna per il jolly difensivo Calafiori. La Juve è convinta di poter prendere l'ex Basilea con 30, facendo leva sulla volontà del giocatore. Comunque tanti soldi, troppi per le casse attuali della Juventus, che sarà costretta a lavorare prima in uscita per potersi permettere gli investimenti richiesti dal nuovo allenatore.

E il Bologna?

Perso Thiago Motta - sostituito con tempismo e fiducia con Vincenzo Italiano -, perso per infortunio Ferguson (rientro previsto a ottobre-novembre), e consapevole di perdere quasi certamente Zirkzee vista l’allettante clausola da 40 milioni, il ds rossoblù Sartori non vorrebbe privarsi di un altro pilastro come Calafiori. Il ricavato della cui cessione, peraltro, dovrebbe dividere con il Basilea, da cui lo ha acquistato per 4 milioni più bonus, e che ha mantenuto il diritto a una percentuale tra il 40 e il 50% sulla cessione.