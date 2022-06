Juventus, Kostic sempre più vicino. No all'Eintracht sul rinnovo, si è promesso ai bianconeri

Filip Kostic passa in pole position per il mercato della Juventus, a prescindere da quel che succederà con Di Maria. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'esterno serbo si sarebbe già promesso alla Vecchia Signora. Ha scelto il bianconero e non sembra avere dubbi, aspettando la chiusura del club italiano, con il quale i contatti sono più che frequenti.

L'Eintracht ci prova, ma Kostic dice no. Male per la formazione di Francoforte, che non potrà capitalizzare più di tanto: la Juve non intende andare oltre i 15 milioni di euro, e a queste condizioni i tedeschi dovranno accontentarsi. L'Eintracht ha infatti provato a mettere sul piatto il rinnovo per portare il contratto oltre il 2023, con l'intenzione di vendere comunque, ma il giocatore avrebbe detto no per facilitare la cessione nell'immediato.