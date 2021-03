Juventus, Kulusevski come De Bruyne? Pirlo pensa di impiegarlo come mezzala

vedi letture

Andrea Pirlo prepara un nuovo ruolo per Dejan Kulusevki. L'ex Parma è stato impiegato come punta nel momento di massima emergenza in casa Juve ma con il ritorno di Morata e di Dybala potrebbe aprirsi un nuovo scenario per lui. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, lo svedese potrebbe arretrare il proprio raggio d’azione agendo da mezzala in caso di impiego di un 3-5-2 o di un 4-3-3. Un passaggio che ricorderebbe quello effettuato in passato da De Bruyne. Proprio l’idolo di Kulusevski.