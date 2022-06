Juventus, l'Atletico ora vuole tenere Morata. Allegri non ci sta, nuovo tentativo in vista

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus nei giorni scorsi ha provato a convincere l'Atletico Madrid a lasciar partire Alvaro Morata con un'offerta da 15 milioni contro i 35 previsti dal riscatto del prestito e inserendo contropartite come Kean, Rabiot o Zakaria, ma l'accordo non è stato raggiunto. L'idea di un nuovo prestito con rinnovo ad hoc è stata scartata non solo dagli spagnoli ma anche dall'attaccante che nel frattempo ha già rifiutato la Premier con Newcastle e Arsenal che si erano mossi per lui.

Sostituto di Suarez - Adesso l'Atletico vorrebbe tenerlo a Madrid come sostituto del Pistolero che nel frattempo si è svincolato. Anche il giocatore, se non dovesse tornare a Torino preferisce proseguire con i Colchoneros, ma Allegri non molla. Lo ha convinto a restare a gennaio con la promessa del riscatto e ora, davanti al primo no, non si è arreso chiedendo alla società di non mollare l'attaccante. La Juve tornerà alla carica, ma al momento i margini di manovra lasciati intendere dall'Atletico sono decisamente pochi.