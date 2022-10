Juventus, l'Europa League per salvare la stagione europea: ecco cosa serve per qualificarsi

La Juventus dopo la sconfitta di ieri contro il Benfica è ufficialmente eliminata dalla Champions League e non ancora qualificata all'Europa League come terza nel girone. Per poter essere certa di poter quanto meno proseguire un'esperienza europea nella stagione in corsa, i bianconeri dovranno fare meglio del Maccabi Haifa che nell'ultima giornata dovrà incontrare in casa proprio il Benfica. In caso di arrivo a pari punti, considerando la parità negli scontri diretti, sarà decisiva la differenza reti generali, che in questo momento è nettamente in favore della squadra di Allegri (-3 contro il -9 del degli israeliani). In subordine, decideranno i gol segnati, i gol segnati in trasferta, il numero di vittorie, il numero di vittorie esterne, la classifica disciplina, il coefficiente Uefa.