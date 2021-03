Juventus, l'evoluzione da terzino di Bernardeschi potrebbe cambiare i piani di mercato

vedi letture

L'evoluzione del ruolo di Federico Bernardeschi all'interno della rosa di Andrea Pirlo alla Juventus, potrebbe cambiare i piani della Vecchia Signora sia per quanto riguarda il giocatore ex Fiorentina sia per quanto riguarda il mercato in entrata. Infatti, se le prossime 12 partite dovessero mettere in mostra la qualità del giocatore nel ruolo di terzino sinistro, anche i dubbi su di lui potrebbero finalmente venire meno e permettergli di non vivere un'altra estate tra il rischio cessione e la permanenza semi forzata. In più, se riuscisse a ricoprire quel ruolo senza patemi e mostrando sempre più le qualità per cui è stato acquistato, permetterebbe a Madama di non tornare a trattare nuovi innesti in un ruolo sempre più difficile da coprire e sempre più caro da un punto di vista dei costi d'acquisto.