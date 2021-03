Juventus, l'idea Milik non tramonta: Paratici torna alla carica. L'OM lo libera per 12 milioni?

La Juventus non molla Arkadiusz Milik, attaccante che Paratici aveva già provato a portare a Torino nelle ultime due sessioni di mercato. Dopo l'addio al Napoli il polacco si è accasato al Marsiglia per 12 milioni di euro e per la stessa cifra - riporta la 'Gazzetta dello Sport' - potrebbe lasciare la Ligue 1 per vestire la maglia bianconera, con uno stipendio in linea con le esigenze economiche della Juventus: l'obbiettivo della Vecchia Signora è quello di abbassare il monte ingaggi e Milik attualmente guadagna 3,5 milioni a stagione.