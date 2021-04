Juventus, la doppia partita di Morata: un buon derby può valere il futuro in bianconero

vedi letture

Se la Juventus si gioca un posto nella prossima Champions League, Alvaro Morata sa di giocarsi la permanenza in bianconero. Due evenienze strettamente correlate tra loro, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport. In questo finale di campionato lo spagnolo deve ritornare ai fasti di inizio stagione per garantirsi la riconferma della società, a partire magari da un gol nel derby questa sera. Il riscatto dall'Atletico al termine di questa stagione è fissato a 45 milioni, ma la Juve si è riservata la possibilità di prolungare il prestito di un ulteriore anno al prezzo di 10 milioni di euro.