Juventus, la stima di Nedved e una firma già sfiorata: la suggestione Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic per il momento è solo una suggestione tra i nomi presi in considerazione dalla Juventus per prendere il posto di Pirlo sulla panchina bianconera. Il serbo è già stato contattato due volte in passato: prima di Allegri e prima di Sarri. A stimarlo profondamente c'è Pavel Nedved, che he apprezza il cuore e la determinazione. Da lunedì il futuro di molti allenatori sarà più chiaro come il destino di molte panchine, compresa quella juventina. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.