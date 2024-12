Juventus, le alternative a Silva per la difesa: da Tomori a Badiashile, tutti gli scenari

vedi letture

La priorità della Juventus nel corso del prossimo mercato di gennaio sarà senza dubbio il difensore centrale, dopo l'infortunio di Gleison Bremer e pure quello di Juan Cabal. Il primo nome è Antonio Silva, ma l'operazione è complicata e per questo Cristiano Giuntoli tiene d'occhio anche le alternative. Quali sono allora gli altri nomi? Il futuro di David Hancko resta legato al Feyenoord. Dopo aver rifiutato un'offerta di 30 milioni dall’Atletico Madrid la scorsa estate, il club olandese potrebbe lasciarlo partire nella prossima finestra di mercato per una cifra vicina ai 35 milioni. La Juventus potrebbe sfruttare l’opzione Facundo González, attualmente in prestito proprio in Olanda con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Al momento non ci sono accordi con Hancko, ma il suo stipendio non rappresenterebbe un ostacolo, e il difensore slovacco sarebbe favorevole a un ritorno in Italia, nonostante le difficoltà vissute ai tempi della Fiorentina.

Parallelamente, resta da monitorare la situazione di Fikayo Tomori, che al Milan sta trovando meno spazio e vorrebbe maggiore minutaggio. Tuttavia, dopo l’addio di Kalulu, è improbabile che i rossoneri cedano un altro difensore a una diretta concorrente nella corsa al quarto posto. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per quanto riguarda altre alternative, Jakub Kiwior dell’Arsenal, valutato 25 milioni, non entusiasma lo staff tecnico della Juventus. Più interessante potrebbe essere la posizione di Benoît Badiashile: il Chelsea, costretto a ridurre la rosa e a vendere fino a 11 giocatori a gennaio, potrebbe aprire uno spiraglio per il difensore francese.