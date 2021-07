Juventus-Locatelli, il Sassuolo non si smuove: almeno 35 milioni cash per cedere l'ex Milan

Il primo obiettivo della Juventus sul mercato è Manuel Locatelli, a cui la Vecchia Signora sta lavorando da tempo. Il Sassuolo, però, non si smuove e continua a chiedere 35 milioni cash tra prestito biennale (8-10 milioni) e obbligo di riscatto, più altri 10 milioni in bonus di cui la metà facili o facilissimi da raggiungere e il resto legato a risultati importanti del club bianconero, senza coinvolgere per ora eventuali contropartite.