Juventus, Lucumì: "Voglio essere leader. Ho sempre fatto fatica a marcare Conceiçao"

Il neo difensore del Bologna Jhon Lucumì ha parlato a SportMediaset dopo i primi giorni vissuti in bianconero, cominciando dal concetto di leadership che richiede Spalletti: "Si può essere dei leader da diversi punti di vista, qua in squadra ce ne sono molti. La cosa importante è mettersi al servizio della squadra, posso ottenere un ruolo importante a livello di leadership e nell'essere ascoltato, col tempo e con le partite ci arriveremo".

L'attaccante più forte del campionato?

"Dura scegliere, vista la qualità che c'è in Serie A. Penso a Lautaro o Thuram, ma anche i giocatori che ci sono qua alla Juventus. Per me marcare Francisco Conceicao è stato molto difficile, così come Hojlund del Napoli è difficile da affrontare".

La sfida contro il Milan e contro Gonçalo Ramos?

"Sono felice, contento, sono le partite che tutti vogliono giocare, ho molto voglia di arrivare al giorno della partita. Se l'allenatore vorrà io potrò giocare e dare qualcosa alla squadra. Vogliamo essere al livello che i tifosi si aspettano".

Il compagno più forte?

"Quando arrivi in una squadra come la Juventus sai che tutti i compagni hanno una qualità impressionante, sceglierne uno sarebbe ingiusto".