Juventus, Maehle favorito per il ruolo di esterno destro: l'esterno può arrivare già a gennaio

Obiettivo puntato sull’esterno destro per la Juventus. A gennaio la dirigenza punterà a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri con difensore di fascia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’indiziato numero uno sarebbe Joakim Maehle dell’Atalanta, ora in Qatar con la Danimarca per i Mondiali.