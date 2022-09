Juventus, manca la scintilla fra Allegri e Di Maria: qualcosa sembra essersi rotto

vedi letture

La scintilla fra Massimiliano Allegri e Angel di Maria sembra non esserci stata. Anzi, qualcosa si è rotto, come spiega Il Corriere di Torino. Il tecnico voleva assolutamente il Fideo, che ha firmato un annuale pur perdendo i vantaggi fiscali del Decreto Crescita: il rischio era quello di vederlo al Mondiale e poi, a giugno, al Rosario Central per l'ultima scena della propria carriera. Doveva trasformarsi in vero amore, invece qualcosa si è rotto abbastanza in fretta.