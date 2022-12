Juventus, McKennie il prossimo sacrificato. Non solo Maehle, con l'Atalanta il canale è aperto

A gennaio o a giugno, uno dei giocatori sacrificati dalla Juventus per avere margine di movimento in entrata sarà Weston McKennie. Lo scrive oggi Tuttosport che spiega come l'americano oggi pesi a bilancio 11 milioni di euro, con una cessione che potrebbe così portare in cassa una plusvalenza da circa 15-20 milioni di euro. Soldi che la Juventus potrebbe utilizzare già a gennaio per acquistare un nuovo esterno di fascia, con Joakim Maehle dell'Atalanta che sembra essere uno dei preferiti. Anche perché con la Dea c'è un discorso aperto su diversi profili che interessano ai bianconeri: da Carnesecchi a Scalvini e Okoli.