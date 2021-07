Juventus, McKennie non si ferma: è già al lavoro per convincere Allegri

Weston McKennie non smette di lavorare in vista della prossima stagione anche in vacanza. Il centrocampista statunitense, dopo essere stato uno dei pilastri della Juventus di Andrea Pirlo, vuole convincere anche Massimiliano Allegri. E intanto mentre si trova in vacanza in California ha disputato una partitella al Venice Beach Football Club di Los Angeles, con l’obiettivo di rimettersi in forma in vista dell’inizio del ritiro.