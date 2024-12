Juventus, McKennie: "Qui pressioni costanti, dobbiamo imparare a conviverci"

vedi letture

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della CBS della sua esperienza in bianconero, soffermandosi sulla crescita della squadra e sugli obiettivi personali.

"Il nostro gruppo è giovane e ricco di potenziale - ha esordito lo statunitense -. Siamo una squadra che cresce e lavora per migliorarsi ogni giorno. Essere alla Juventus significa affrontare pressioni costanti, ma è qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Quando lasciamo dei punti per strada, le critiche non mancano, ma sappiamo che fa parte del gioco. La mentalità della squadra è chiara: finita una partita, dobbiamo subito concentrarci sulla prossima e su come vincerla. Questo approccio ci tiene sempre focalizzati sugli obiettivi", ha assicurato il bianconero.

Parlando dei suoi obiettivi personali, il centrocampista statunitense ha aggiunto: "Il mio modo di vivere il calcio è sempre lo stesso. Mi impegno ogni giorno con dedizione, lavorando a testa bassa per migliorarmi continuamente. È ciò che amo fare e ciò che mi motiva a dare sempre il massimo", ha concluso.