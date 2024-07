Juventus, missione londinese per Fali Ramadani. Ci sono tre squadre interessate

vedi letture

Missione londinese per Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, incaricato di trovare una nuova destinazione per il proprio assistito. In scadenza il 30 giugno del 2025, l'esterno chiede un miglioramento contrattuale rispetto a quello che percepisce attualmente, cioè circa 5 milioni di euro netti a stagione. Una situazione che ha portato la Juventus a interrompere i contatti per il rinnovo, anche in virtù della scelta di Thiago Motta di non considerarlo centrale nel suo progetto.

Il Corriere di Torino parla di tre possibili destinazioni. Una è l'Everton, poi c'è il Tottenham, probabilmente il club più indicato visto anche il blasone, oltre al West Ham. Il problema degli Spurs è dato dalla moltitudine di ali e trequartisti presenti in rosa, da Kulusevski a Son, passando per Maddison, Solomon, Johnson e Lo Celso. Vero è che Chiesa rappresenta un saldo - circa 20 i milioni di euro di valutazione - e quindi potrebbe essere una scelta oculata, però è più probabile che le cose vadano per le lunghe, ad agosto inoltrato.

Intanto la Juventus cerca il sostituto, da Adeyemi - per cui ci sarebbe una prima offerta da circa 30 milioni - passando per Galano e Francisco Conceicao. Da capire se Chiesa, alla fine, andrà via davvero oppure rimarrà fino all'ultimo per poi cercare uno scambio (magari con Raspadori).