Juventus, nessun allarme per Ronaldo: il portoghese punta al rientro contro il Parma

Assenza pesante questo pomeriggio per la Juventus. Mister Andrea Pirlo non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo per il match contro l'Atalanta, importante per conquistare un posto nella prossima Champions League. Il portoghese ha avuto un problema al flessore e, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è stato tenuto a riposo precauzionale. Niente allarme dunque per CR7 che punta al rientro già nel turno infrasettimanale contro il Parma.