Juventus, non solo mercato. Oggi per Allegri pianificazione estiva e... misure delle divise

Programmazione ad ampio raggio con un occhio alle strategie da attuare sul mercato: oggi Max Allegri è stato in riunione per tre ore con la dirigenza bianconera con l'obiettivo di mettere le casi sulla Juventus 2021/22. Si è parlato di rinforzi, di pianificazione estiva e, rivela Sky, c'è stato anche il tempo per i dettagli, come prendere le misure per le divise dello staff del tecnico livornese.