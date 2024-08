Juventus, non solo Nico Gonzalez per l'attacco: tre del Porto in lista. E c'è anche Nusa

La Juventus è alla ricerca di uno o due esterni d'attacco. Il numero dipenderà da Federico Chiesa: se quest'ultimo sarà piazzato altrove (è sul mercato, ma nessun fronte si scalda per ora) Cristiano Giuntoli proverà ad aggiungere due ali alla fisionomia della squadra di Thiago Motta, se invece l'ex Fiorentina dovesse rimanere la ricerca si limiterà a un solo esterno offensivo. Nico Gonzalez è senza dubbio il nome più discusso in queste ore, ma ci sono anche altre piste.

Il club bianconero, stando a quanto riferito da Tuttosport, tiene aperti i contatti anche con il Porto, società che vanta più d’un esterno interessante in rosa e che per motivi finanziari potrebbe dover cedere un gioiello o due a cifre contenute. Il profilo più caldo è quello del brasiliano (con passaporto portoghese) Wenderson Galeno, che ha già fatto sapere di gradire l’eventuale destinazione bianconera. In seconda fila, ma da tenere in lista, anche Pepé e Francisco Conceicao.

In Belgio c’è il giovanissimo Antonio Nusa, classe 2005, norvegese che sta facendo faville al Bruges: il suo profilo è differente dagli altri, meno votato al concetto di instant team e più rivolto al futuro, ma la Juventus potrebbe muovere passi concreti per assicurarsi uno dei talenti più intriganti d’Europa. Per quest’anno o per il prossimo.