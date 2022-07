Juventus, non solo Valencia sulle tracce di Arthur: Arsenal e Monaco alla finestra

E' fra gli elementi in uscita in casa Juventus. Arthur con ogni probabilità cambierà casacca in questa sessione di calciomercato. Sul centrocampista ci sarebbe stato un sondaggio del Valencia che potrebbe poi tentare un’offerta ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, alla finestra ci sarebbero anche Arsenal e Monaco.