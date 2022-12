Juventus, non un bel momento per Vlahovic: il suo agente lo difende sui social

vedi letture

Non è un bel momento per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus non ha disputato un gran Mondiale, ma soprattutto non riesce a giocare con continuità a causa dei suoi problemi fisici. La pubalgia lo tormenta, ma Darko Ristic, agente del serbo, lo difende a spada tratta e su Instagram ha pubbicato una storia con tutti i numeri raggiunti dal classe 2000 nel 2022: Vlahovic ha totalizzato ben 21 gol e 10 assist tra Nazionale, Fiorentina e Juventus.