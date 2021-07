Juventus, nuovi contatti con il Sassuolo per Locatelli: Fagioli il preferito come contropartita

L'appuntamento non è ancora fissato, ma l'attenzione resta alta. Ieri ci sono stati nuovi contatti fra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli e nuovi contratti sono previsti entro la fine della settimana. Gli emiliani aspettano un rilancio da parte di Arsenal o Borussia Dortmund, in casa Juve invece si succedono riunioni e vertici dirigenziali per mettere a punto la strategia giusta.

No alla formula Chiesa - Il Sassuolo - scrive Tuttosport - non ne vuole sapere di un pagamento dilazionato, come quello per Federico Chiesa. Per questo motivo si tornerà a discutere della contropartita tecnica gradita ai neroverdi: Nicolò Fagioli è in pole rispetto a Dragusin o altri elementi che la Juventus può dar via.