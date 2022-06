Juventus, nuovi sondaggi per David Neres: il Benfica è avanti ma la trattativa è aperta

La Juventus ha mostrato interesse per David Neres, esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk che potrebbe lasciare il club ucraino per 15 milioni di euro dopo non aver neppure avuto il tempo di esordire a causa del conflitto scoppiato in Ucraina. I bianconeri lo seguono con interesse e hanno effettuato nuovi sondaggi negli ultimi giorni. Il Benfica è in vantaggio perché si è mosso con largo anticipo, ma la partita non è ancora chiusa. A riportarlo è La Stampa.