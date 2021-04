Juventus, obiettivo Marcos Acuna a sinistra: nell'operazione può rientrare Bernardeschi

La Juventus cerca un laterale mancino per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano As, nel mirino dei bianconeri sarebbe finito così il terzino del Siviglia Marcos Acuña. L'ex Sporting e Racing Club, argentino classe 1991, piace non poco alla dirigenza della Vecchia Signora e potrebbe, almeno a detta della testata spagnola, essere inserito in uno scambio con Federico Bernardeschi.