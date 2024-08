Ufficiale Acuña lascia il Siviglia dopo 4 anni e torna in Argentina: lo aspetta il River Plate

Dopo 4 anni è finita l'avventura di Marcos Acuna al Siviglia: il terzino sinistro argentino ha infatti deciso di tornare in patria e ha firmato per il River Plate. Di seguito il comunicato integrale del club spagnolo, che annuncia così la cessione:

"Il Sevilla FC e il Club Atlético River Plate hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marcos Acuña al club argentino . Il terzino sinistro di Zapala è arrivato alla disciplina sivillista nell'estate del 2020 , con il titolo di UEFA Europa League recentemente vinto a Colonia, dallo Sporting de Portugal, e lascia il Nervión quattro stagioni dopo. Acuña lascia la Nervionense dopo aver giocato complessivamente 149 partite e più di 10.500 minuti con i biancorossi nella fascia sinistra. Nel dettaglio, 12 nel LALIGA, 16 in Champions League, 11 in UEFA Europa League, 9 in Copa del Rey e una finale di Supercoppa Europea, oltre a un titolo di UEFA Europa League sotto il braccio, quello ottenuto a Budapest nel 2023 . In tutti questi, Acuña è riuscito a segnare sei gol e distribuire sedici assist . Da giocatore del Sevilla FC, Acuña è stato anche campione con l'Argentina due volte della Copa América , nel 2021 e in questo 2024, e della Coppa del Mondo , quella ottenuta nell'inverno del 2022 in Qatar. Il Sevilla FC vuole ringraziare Acuña per la sua professionalità e dedizione con la maglia biancorossa e le augura buona fortuna in questa nuova fase".