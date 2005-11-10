Juventus, occhi sul futuro: nel mirino Lorenzo Palmisani. Operazione alla 'Federico Gatti'

Mentre la Juventus lavora per ridisegnare il presente del proprio reparto portieri, con Emiliano Martinez sempre più in alto nella lista dei desideri per la porta bianconera, la dirigenza guarda anche al futuro. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Palmisani, giovane estremo difensore del Frosinone considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Modello Gatti: acquisto e permanenza a Frosinone

L'idea che starebbe prendendo forma alla Continassa richiama un'operazione già vista in passato. La Juventus potrebbe infatti acquistare Palmisani e lasciarlo in prestito al Frosinone per un'altra stagione, consentendogli di accumulare esperienza e continuità da titolare nel massimo campionato. Una strategia simile a quella adottata con Federico Gatti, acquistato dai ciociari e lasciato maturare prima dell'approdo definitivo in bianconero.

Valutazione tra 4 e 5 milioni

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 4-5 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per un investimento di prospettiva. Il portiere del Frosinone è infatti entrato nel giro delle nazionali giovanili e recentemente è stato attenzionato anche dal commissario tecnico Silvio Baldini, che lo ha convocato nel gruppo azzurro alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

Concorrenza Milan, ma la Juve è avanti

Su Palmisani si era mosso anche il Milan, ma le incertezze che caratterizzano la programmazione rossonera in questa fase potrebbero favorire la Juventus.