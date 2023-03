Juventus, ora testa al Friburgo. Di Maria rientra, Chiesa resta da valutare

Angel Di Maria ieri ha riposato, "ma giovedì sarà a disposizione", parola di Massimiliano Allegri: superato l'ostacolo Sampdoria, per la Juve ora tutti i pensieri vanno al passaggio del turno in Europa League al Friburgo, steso all'andata proprio da un gol del Fideo. Più incerta la situazione di Federico Chiesa, per il quale si deciderà soltanto in extremis la convocazione e l’eventuale utilizzo a partita in corso, rivela Tuttosport.