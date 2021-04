Juventus, Paratici: "Dybala è una persona e poi un calciatore importante per noi"

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, ha parlato così a pochi minuti dal match con il Parma ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita molto importante. Sono state ore uniche, dove restiamo convinti della bontà dell'idea, del progetto. Credo che sia stata un'occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide calcistica. Come tutti i cambiamenti, necessitano di essere metabolizzati. Ricordo quando ci fu il passaggio alla nuova Champions League, fu un grande shock. Anche il nostro logo è stato un grande cambiamento. Necessita di un minimo di tempo per essere metabolizzato, per capire tutti gli eventi".

Vuole commentare le parole di Lucarelli circa la Superlega?

"Noi rispettiamo le opinione di tutti, credo abbiano parlato davvero tutti. Tendo a prendere nel cerchio davvero tutti, credo che per parlare di un argomento si debba essere preparati. Io non parlo di medicina, questo invece è un argomento molto più popolare. Rispettiamo i tifosi che sono molto importanti, ma non possiamo considerare tutte le opinioni di chiunque. Adesso c'è molta più possibilità di parlare, quindi rispettiamo tutti ma valore e meritocrazia non sono mai state messe in dubbio".

Su Dybala:

"Quando gioca Dybala, è sempre un giocatore importante. Anche solo averlo a disposizione è importante per l'ambiente, è una persona e poi un calciatore molto importante per la Jvuentus".