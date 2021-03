Juventus, Paratici pensa al mercato degli scambi: tutto ruota attorno a Dybala

Tutto ruota a Paulo Dybala. Il mercato della Juventus è già iniziato. Fabio Paratici sta progettando il futuro della formazione bianconera con l’intenzione di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La pandemia certo non impone spese pazze ma scelte accurate che saranno incentrate soprattutto con gli scambi. Una delle pedine può essere proprio la Joya che non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto che va in scadenza il prossimo 2022.

Le possibili destinazioni - In caso di mancato rinnovo potrebbero essere diverse le destinazioni dell'attaccante argentino. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il numero 10 bianconero potrebbe essere una pedina di scambio ciperacea poter arrivare ad elementi del calibro di Ousmane Dembélé con il Barcellona, Isco con il Real Madrid, Pogba con il Manchester United oppure attenzione anche ai movimenti col PSG per Mauro Icardi. Da non sottovalutare anche piste legate a Gabriel Jesus con il Manchester City mentre sarebbe difficile pensare ad uno scambio con l’Atletico per Joao Felix.