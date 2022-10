Juventus, Parisi osservato speciale nella sfida di venerdì: il terzino dell'Empoli nel mirino

La Juventus è pronta a rifarsi il look sulle corsie laterali di difesa, visto che le avventure di Alex Sandro e Cuadrado in biaconero sono ai titoli di coda, e come riportato da Gazzetta.it, la sfida contro l'Empoli di venerdì all'Allianz Stadium sarà un'occasione ghiotta per vedere all'opera da vicino Fabiano Parisi, terzino sinistro degli azzurri nel mirino della Vecchia Signora.

