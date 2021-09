Juventus, per l'attacco il sogno è il ritorno di Coman: concorrenza di Liverpool e Tottenham

La Juventus è pronta a dare battaglia alle big inglese per riportare in bianconero Kingsley Coman. L'attaccante francese era stato ceduto al Bayern Monaco dopo averlo prelevato a parametro zero dal PSG. Come riporta il portare spagnolo Fichajes.net i bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza di Tottenham e Liverpool.