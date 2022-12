Juventus, per la fascia Maehle è il primo obiettivo: Karsdorp l'alternativa low coast

La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti per la corsia laterale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il candidato numero uno per i bianconeri sarebbe Joakim Maehle. L’alternativa sarebbe Rick Karsdorp in uscita dalla Roma.