Juventus, per McKennie spunta una pista estera: lo vuole Mourinho al Fenerbahce

Sono settimane di grandi manovre in casa Juventus, in quella che è la prima vera estate con il mercato interamente condotto secondo i principi e le idee del responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli. E tra i casi che il dirigente deve risolvere c'è anche quello relativo a Weston McKennie (25 anni), al quale rimane un altro anno di contratto con la Vecchia Signora ma che avrebbe già fatto capire di non voler rinnovare.

Il centrocampista classe 1998 della nazionale statunitense poteva anche rientrare nel maxi-affare con l'Aston Villa per Douglas Luiz, ma l'idea di giocarselo come carta tecnica per abbassare l'importo economico si è arenata di fronte alle sue richieste ai bianconeri. Adesso però si apre per lui un'altra pista all'estero.

Su McKennie infatti viene riportato un forte interesse del Fenerbahce. Il club turco, allenato ora da Jose Mourinho, si sta muovendo per arrivare allo juventino. Lo riporta la testata turca Faul Spor, spiegando come l'uomo mercato dei gialloblù Mario Branco si sia messo già in contatto con la Juventus per discutere le condizioni del possibile trasferimento. Dal canto suo Mourinho avrebbe anche già dato il suo benestare all'acquisto.