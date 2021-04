Juventus, per Morata è ancora tutto in bilico: 12 gare decisive, in dubbio anche il prolungamento

12 partite per scrivere il proprio futuro. E' questo ciò che aspetta Alvaro Morata in questo finale di stagione con la Juventus. Perché se da un lato è da escludere l'immediato riscatto (per 45 milioni) da parte della Juventus dall'Atletico Madrid, dall'altro secondo Tuttosport non è certo neppure il prolungamento del prestito per un altro anno a fronte del versamento di ulteriori 10 milioni ai Colchoneros. Molto insomma dipenderà dal finale di stagione dello spagnolo che dovesse toccare quota 20 gol (è a 16) avrebbe chance maggiori di permanenza.

L'addio comunque non è da escludere. A fine stagione la Juventus, il calciatore (che vorrebbe proseguire a Torino) e l'Atletico stesso faranno il punto per scegliere quale strada seguire. Dovesse dire addio lo spagnolo, ovviamente la Juve dovrebbe intervenire con ancora più forza sul reparto offensivo: il nome di Sergio Aguero resta nell'aria dopo l'addio al City anche se lo stipendio è ostacolo di non poco conto. Un altro nome buono è quello di Moise Kean: il PSG non ha ancora deciso se riscattarlo dall'Everton, ma verosimilmente la Juventus ci proverà per un prestito.