Juventus, per Rudiger ostacolo ingaggio. Il tedesco vorrebbe 10 milioni a stagione

Il nome di Antonio Rudiger è da tempo sui taccuini della dirigenza della Juventus per rinforzare una difesa che accusa qualche crepa di troppo. Il classe ‘93 vive un momento d’attesa vista la situazione del Chelsea con cui è in scadenza di contratto. La Juve però non vuole fare follie per il difensore che, secondo quanto riferiscono dall’Inghilterra, punterebbe a uno stipendio da 10 milioni l’anno più bonus. Una cifra che, come riporta Tuttosport, appare lontana dai nuovi standard del club bianconero che ha fissato a 7 milioni il tetto massimo per gli ingaggi. Nonostante si possa applicare il Decreto Crescita (tassazione sul reddito al 25% anziché al 45%) si tratterebbe comunque di una cifra superiore al suddetto tetto.

La Juve comunque tiene in caldo il nome di Rudiger, ma guarda anche ad altri profili come quelli del granata Bremer, di quatto anni più giovane del tedesco, ma anche al centro di numerose attenzioni in Italia e all’estero.