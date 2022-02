Juventus, per Rugani problema muscolare da valutare: a rischio per il Villarreal?

Un problema muscolare da valutare: questo il motivo per cui Daniele Rugani ha dovuto alzare bandiera bianca a pochissimi minuti dal fischio iniziale di Juventus-Torino. Titolare nel derby della Mole al posto del centrale va Luca Pellegrini, con Alex Sandro che dovrebbe scalare in coppia con De Ligt. Al di là della gara di oggi, non una bellissima notizia per Allegri, che in settimana sfiderà il Villarreal senza Chiellini e con Bonucci ancora in fase di recupero: da capire, appunto, se il forfait di Rugani lo porti a essere in dubbio per la gara di Champions contro gli spagnoli o non sia dettato dall'intenzione di non rischiare di peggiorare la situazione. Seguiranno aggiornamenti.