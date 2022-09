Juventus, Perin suona la carica: "Deve scattare qualcosa. Trasformiamo la rabbia in energia"

Fra i giocatori della Juventus che nelle ultime ore hanno commentato il polemico pareggio contro la Salernitana c'è anche Mattia Perin che tramite i propri canali social ha così commentato: "Deve scattare qualcosa e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformare rabbia e frustrazione in energia, mercoledì ci aspetta una partita importante!".