Juventus, Pirlo: "Abbiamo una rosa ampia e di qualità. Felice della prestazione"

Andrea Pirlo ai microfoni di JTV ha commentato così la vittoria nella gara d'andata di Coppa Italia contro l'Inter: “Siamo entrati bene in campo, col giusto atteggiamento e anche dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare con ordine e abbiamo reagito bene. Devo fare i complimenti a tutti i giocatori che sono scesi in campo, specialmente a chi ha giocato meno finora. Hanno fatto una grande prestazione, ma ne ero convinto perché ho a disposizione grandi campioni e una rosa ampia che mi permette di ruotare tanti giocatori. - continua Pirlo – La sconfitta in campionato contro l’Inter ci ha fatto riflettere e capire che se non entriamo bene in campo e non giochiamo da squadra non possiamo ottenere i risultati che vogliamo. Ronaldo? È stato un po' criticato ultimamente, ma noi conosciamo il valore del nostro campione e siamo contenti che abbia segnato queste due reti stasera. Ora ci aspetta una grande battaglia nel ritorno perché la qualificazione si gioca sui 180 minuti. Prima però c’è la gara di Roma in campionato che è importantissima”.