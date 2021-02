Juventus, Pirlo apre la conferenza pre-Crotone: "Sfida importante per la corsa Scudetto"

vedi letture

"Ci aspetta una sfida importante per continuare il cammino e la lotta per lo Scudetto. Il Crotone non sta vivendo un buon periodo, ma gioca bene a calcio, anche se non raccoglie buoni risultati. Vogliono imporre il gioco". Mister Andrea Pirlo apre così la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con gli squali, in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium.