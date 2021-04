Juventus, Pirlo: "Bene Kulusevski e Morata, avevano bisogno di trovare il gol"

Intervistato da JTV, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo commenta così il 3-1 rifilato oggi al Genoa: "Dopo un ottimo primo tempo, in cui abbiamo mosso la palla velocemente e creato linee di passaggio contro la loro linea difensiva a cinque molto aggressiva, ci siamo complicati un po’ la vita nel secondo: ci siamo abbassati e abbiamo mollato mentalmente, pensando che la gara fosse ormai finita. Quando prendi gol devi riattaccare subito la spina e tutto diventa più difficile, ma l’importante era portare a casa i tre punti e l’abbiamo fatto".

Un commento sulla partita di Kulusevski e Morata: "Hanno fatto una buona gara. Kulusevski aveva bisogno di questo gol per togliersi di dosso la pressione derivata dall’errore nel derby. Ha fatto la partita che gli avevamo chiesto, sempre largo a tenere basso il loro quinto e dare libertà di spinta a Cuadrado. Venendo poi dentro a dialogare con gli attaccanti. Morata ha fatto bene come le altre partita, giocando molto bene per la squadra. Anche lui aveva bisogno di fare gol e ci è riuscito".

Chiosa sugli aspetti su cui la squadra deve migliorare: "Anche in settimana avevo fatto vedere ai giocatori situazioni molto frequenti che si sono ripetute anche oggi, quando in enorme superiorità numerica non riusciamo a fare la scelta giusta al momento giusto e quindi non chiudiamo le partite. Ci capita spesso e dobbiamo lavorare su queste occasioni".