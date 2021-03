Juventus, Pirlo duro dopo il ko contro il Benevento: "Non mi è piaciuto niente oggi"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo il ko subito oggi contro il Benevento: "Se mi è piaciuta la squadra? No, non mi è piaciuto niente. Non mi è piaciuto il risultato, non mi è piaciuto come ha giocato la squadra, purtroppo non era la gara che volevamo e dovevamo far. Quando entri in questo loop e giochi con questo atteggiamento poi i risultati non arrivano".