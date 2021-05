Juventus, Pirlo è già alla Continassa. Presenti anche i vertici del club, valutazioni in corso

vedi letture

Andrea Pirlo è già alla Continassa. All'indomani della pesante sconfitta interna contro il Milan, l'allenatore della Juventus è già al centro sportivo bianconero per preparare il prossimo match di campionato, quello di mercoledì contro il Sassuolo.

L'allenatore della Juventus non si aspetta ribaltoni o cambi in corsa prima della fine della stagione, l'ha detto anche ieri nelle interviste post-gara e dalla sua c'è soprattutto la tempistica: la Juventus tra due giorni sarà in campo a Reggio Emilia, poi sabato ci sarà la sfida contro l'Inter e prossima settimana - prima dell'ultimo turno di campionato - la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Per 'Sky', nonostante non ci siano conferme ufficiali del club, è in corso un vertice societario per fare comunque il punto della situazione. E decidere se promuovere Tudor per queste ultime quattro partite o andare avanti con Pirlo, fino a fine stagione.